napoli in ritiro a dimaro allenamenti a porte aperte

Il Napoli sta svolgendo il ritiro estivo a Dimaro-Folgarida dal 17 al 27 luglio. Le sedute di allenamento mattutine e pomeridiane sono aperte al pubblico, secondo quanto comunicato. La sessione di allenamento si svolge a porte aperte, senza restrizioni per i tifosi. Il ritiro rappresenta la quindicesima volta che il club utilizza questa località per la preparazione estiva.

Sale la 'febbre' Napoli a Dimaro-Folgarida, per la quindicesima volta sede del ritiro estivo del club azzurro dal 17 al 27 luglio. A quanto si apprende il nuovo allenatore Massimiliano Allegri avrebbe deciso che le sedute di allenamento mattutine e pomeridiane saranno completamente aperte al pubblico. Confermate anche le due amichevoli: i partenopei sfideranno l'Arezzo il 22 luglio e il 26 luglio la Carrarese. Il 25 luglio, in piazza Madonna della pace, è in programma la presentazione della squadra al gran completo. È infine in allestimento il 'Village' dove ci sarà il negozio ufficiale e la novità del Museo multimediale che proporrà trofei, cimeli e foto dei grandi campioni che hanno segnato il secolo di storia del club. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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