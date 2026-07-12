Napoli in ritiro a Dimaro allenamenti a porte aperte

Da sportmediaset.mediaset.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta svolgendo il ritiro estivo a Dimaro-Folgarida dal 17 al 27 luglio. Le sedute di allenamento mattutine e pomeridiane sono aperte al pubblico, secondo quanto comunicato. La sessione di allenamento si svolge a porte aperte, senza restrizioni per i tifosi. Il ritiro rappresenta la quindicesima volta che il club utilizza questa località per la preparazione estiva.

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Sale la 'febbre' Napoli a Dimaro-Folgarida, per la quindicesima volta sede del ritiro estivo del club azzurro dal 17 al 27 luglio. A quanto si apprende il nuovo allenatore Massimiliano Allegri avrebbe deciso che le sedute di allenamento mattutine e pomeridiane saranno completamente aperte al pubblico. Confermate anche le due amichevoli: i partenopei sfideranno l'Arezzo il 22 luglio e il 26 luglio la Carrarese. Il 25 luglio, in piazza Madonna della pace, è in programma la presentazione della squadra al gran completo. È infine in allestimento il 'Village' dove ci sarà il negozio ufficiale e la novità del Museo multimediale che proporrà trofei, cimeli e foto dei grandi campioni che hanno segnato il secolo di storia del club. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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