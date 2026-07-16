Un rider si trova sotto il sole cocente durante una consegna, mentre un cliente aspetta il suo ordine tramite un’app. La questione si intreccia tra chi ordina e chi consegna, sollevando dubbi sulla responsabilità. La relazione tra i due aspetti, l’uso dell’app e le condizioni di lavoro dei rider, resta aperta, senza risposte chiare. La discussione riguarda anche come si considerino le esigenze morali e pratiche di entrambe le parti.

Il dubbio su chi sia nato prima c’è. Come per l’uovo e la gallina. È nato prima l’ordine del pranzo via app o il turno dei rider sotto la canicola? I clienti dei colossi del delivery sono responsabili (o causa) delle sofferenze di chi consegna a domicilio? La domanda è delicata, anche perché pancia e morale non vanno d’accordo. Per questo è stata posta a Sergio Givone, filosofo e professore emerito dell’università di Firenze dove è stato ordinario di Estetica. Professore, chi ordina via app sulle piattaforme di consegna a domicilio, dovrebbe porsi qualche domanda in più sul lavoro dei rider? "Credo che Kant abbia centrato il problema più di ogni altro e possa rispondere a questa domanda". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il monito di Givone: "L’altro è solo un mezzo. Dobbiamo cambiare"

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