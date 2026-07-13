Nelle carceri si registra un disagio profondo che si manifesta come violenza rivolta sia verso gli altri sia verso se stessi. Un dirigente ecclesiastico ha evidenziato che questa sofferenza raggiunge livelli drammatici, sottolineando la necessità di offrire ai giovani motivi validi per evitare comportamenti delinquenziali.

Milano, 13 luglio 2026 – "C'è una situazione di sofferenza che raggiunge livelli drammatici. Diventa violenza verso gli altri, diventa violenza verso se stessi. È un disagio profondo che forse l'intera società non ha il coraggio di guardare in faccia, né i mezzi o la voglia di affrontare". Parole forti e chiare quelle dell' arcivescovo di Milano, Mario Delpini, al termine della visita compiuta oggi all'Istituto penale minorile Beccaria. Delpini. insieme a una delegazione dell'associazione Articolo 27 composta, tra gli altri, dalla presidente di Antigone Lombardia Valeria Verdolini, dal segretario generale della Cgil Milano Luca Stanzione e dal consigliere regionale Luca Paladini, ha visitato la casa circondariale, soffermandosi poi sugli a spetti più delicati del disagio minorile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza minorile, il monito di monsignor Delpini: “Dobbiamo dare ai giovani buoni motivi per non delinquere. Nelle carceri c’è un disagio profondo”

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