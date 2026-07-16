Il Mondiale del destino Messi nel nome di Diego contro la Spagna del palleggio e della difesa
Durante il torneo, la squadra spagnola ha adottato un modello di gioco basato sul possesso palla, noto come “Tiki-Taka”, con un focus sulla difesa e il palleggio. Nel frattempo, il torneo è stato segnato anche da riferimenti storici e geopolitici, collegando le vicende del campo alle questioni coloniali del passato. La presenza di giocatori con nomi simbolici e riferimenti a figure storiche del calcio ha aggiunto ulteriori significati alle partite.
Il Mondiale del Destino. Messi nel nome di Diego, la Spagna del nuovo “Tiki-Taka” e le vecchie ferite coloniali C’è un filo invisibile che unisce la storia, la geopolitica e il campo da calcio in questo Mondiale che si avvia al suo atto finale. Un torneo che ha regalato verdetti scritti col sangue e con la memoria. Da un lato, la finalissima per la gloria eterna parlerà interamente spagnolo: Argentina contro Spagna. Una sfida totale, intessuta di incroci infiniti, di giocatori passati o cresciuti nella Liga, e di una filosofia comune. Quella Spagna che oggi gioca un tiki-taka in salsa moderna, verticale e letale, che non può non ricordare la dinastia d’oro del Barcellona. 🔗 Leggi su Sportface.it
spanya - Belçika Maçn Canl zliyoruz | Spain vs Belgium | World Cup 2026
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