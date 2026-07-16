il mondiale del destino messi nel nome di diego contro la spagna del palleggio e della difesa

Notizia in breve

Durante il torneo, la squadra spagnola ha adottato un modello di gioco basato sul possesso palla, noto come “Tiki-Taka”, con un focus sulla difesa e il palleggio. Nel frattempo, il torneo è stato segnato anche da riferimenti storici e geopolitici, collegando le vicende del campo alle questioni coloniali del passato. La presenza di giocatori con nomi simbolici e riferimenti a figure storiche del calcio ha aggiunto ulteriori significati alle partite.