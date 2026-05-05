Adrian Valdovinos ucciso dall'ex marito della fidanzata | il pugile freddato in camera da letto
Un pugile statunitense è stato ucciso nella propria abitazione, colpito a morte da un uomo che si è presentato come ex marito della sua fidanzata. L’omicidio è avvenuto in una camera da letto, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo. La polizia ha fermato l’aggressore, che avrebbe agito con l’intenzione di far del male al campione. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i motivi dell’episodio.
Il pugile statunitense Adrian Valdovinos è stato assassinato dall'ex marito della fidanzata nell'abitazione di lei.🔗 Leggi su Fanpage.it
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