Dalla tavola alla camera da letto ecco le zone della casa in cui la Svezia vuole limitare l’uso dei cellulari

Notizia in breve

La Svezia ha proposto di limitare l’uso dei cellulari in specifiche aree della casa, come la camera da letto e la sala da pranzo. L’obiettivo è incoraggiare i genitori a ridurre l’uso dei dispositivi in queste zone, con l’intento di favorire comportamenti più consapevoli tra i figli. La proposta si rivolge ai genitori e suggerisce di adottare queste restrizioni come esempio. La decisione non prevede obblighi legali, ma si basa su raccomandazioni ufficiali.