Dalla tavola alla camera da letto ecco le zone della casa in cui la Svezia vuole limitare l’uso dei cellulari
La Svezia ha proposto di limitare l’uso dei cellulari in specifiche aree della casa, come la camera da letto e la sala da pranzo. L’obiettivo è incoraggiare i genitori a ridurre l’uso dei dispositivi in queste zone, con l’intento di favorire comportamenti più consapevoli tra i figli. La proposta si rivolge ai genitori e suggerisce di adottare queste restrizioni come esempio. La decisione non prevede obblighi legali, ma si basa su raccomandazioni ufficiali.
La Svezia invita i genitori a limitare l’uso dei cellulari solo in alcune zone della casa per dare il buon esempio ai figli. Lo ha fatto tramite l’agenzia svedese per la salute pubblica, che ha diffuso indicazioni pratiche rivolte ai genitori, invitandoli a limitare l’uso del telefono davanti ai bambini. Secondo le nuove raccomandazioni, i genitori dovrebbero creare in casa zone “senza telefono”, come la tavola da pranzo o la camera da letto, ed evitare di controllare continuamente notifiche e social network in presenza dei figli. Il principio è chiaro: se i genitori danno il buon esempio, i più piccoli ridurranno il rischio di una dipendenza che il governo svedese considera in preoccupante crescita. 🔗 Leggi su Open.online
Camera da letto con cabina armadio
Notizie e thread social correlati
Dalla tavola alla camera d’hotel, ecco come adattarsi alle nuove richieste del mercatoIl settore del turismo sta registrando un aumento, portando a cambiamenti nelle richieste di hotel e ristoranti.
Dalla Luna alla tua camera da letto, l’invenzione italiana che rivoluziona il sonnoUn nuovo dispositivo italiano, progettato per migliorare il sonno, sta attirando l'attenzione.