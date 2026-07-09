Il Napoli si concentra sulle cessioni prima di completare il mercato. Dopo aver affrontato le trattative per Mario Gila e Anan Khalaili, anche quella per Exequiel Zeballos sembra ormai sfumare. La strategia di vendite in corso rischia di compromettere ulteriori acquisti. La società sta dando priorità alle uscite, rallentando così le trattative per nuovi giocatori. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sugli eventuali sostituti.

Il Napoli continua a dare priorità alle uscite e questa strategia rischia di far sfumare un altro obiettivo di mercato. Dopo le piste che hanno portato a Mario Gila e Anan Khalaili, anche quella che conduce a Exequiel Zeballos potrebbe raffreddarsi definitivamente. Come riporta Il Mattino, l’esterno offensivo del Boca Juniors, classe 2002, attendeva un’offerta concreta che finora non è arrivata e, nelle ultime ore, avrebbe riaperto alla possibilità di prolungare la propria esperienza con il club argentino. L’interesse del Napoli nei confronti del talento argentino non è mai venuto meno, ma la società resta bloccata dalla necessità di alleggerire una rosa ancora troppo numerosa prima di poter affondare il colpo sul mercato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Zeballos si allontana: prima le cessioni, poi il mercato”

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