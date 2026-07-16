Oggi si nota una gonna a frange abbinata a una maxi camicia, un abbinamento che rompe la monotonia. Le frange, protagoniste della moda estiva 2026, sono tornate a essere un elemento distintivo. Sono caratterizzate da un movimento vivace e un aspetto audace, e vengono spesso inserite nelle collezioni dei marchi più noti. La gonna a frange si conferma come uno dei capi più interessanti di questa stagione.

L a moda dell’estate ha sempre bisogno di un tocco di brio. E per il 2026 le maison sembrano concordare: a darlo sono le frange. Divertenti, irriverenti, movimentate, audaci quanto basta, sono tornate a occupare i moodboard dei brand più importanti e hanno trovato nella gonna il loro terreno più interessante. Come abbinare la gonna in ufficio quando fa caldo: 5 look chic da provare X Fino a qualche anno fa sarebbe sembrata destinata a un party anni Venti, tra citazioni Charleston e nostalgia da flapper dress. Oggi, invece, la gonna a frange rientra nel guardaroba con un’eleganza nuova, più quotidiana. Basta guardare come la indossano le passerelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, rimedio alla monotonia con la gonna a frange sotto la maxi camicia

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