Oggi in evidenza una gonna a balze che richiama lo stile boho, con dettagli che richiamano anche l’estetica balletcore. L’outfit si ispira a un’atmosfera vacanziera, portata anche in città, e combina elementi di tendenze diverse senza apparire troppo romantico. La scelta di questo look mostra come la moda continui a mescolare influenze varie, mantenendo un fascino fresco e spontaneo.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Romantica per tradizione, la gonna a balze torna tra le tendenze PE 2026 perdendo l'effetto bambola e diventando sofisticata Ha qualcosa del guardaroba boho, qualcosa dell’estetica balletcore e molto dello spirito vacanza che la moda continua a proporre anche in città. La gonna corta a balze torna protagonista per la Primavera-Estate 2026 in una versione meno ingenua e più sofisticata, da indossare con pezzi essenziali che ne smorzano il lato più zuccherino. Dalle passerelle arrivano le ispirazioni di stile per reintrodurla nel guardaroba, strizzando l’occhio anche a frange e tessuti volatili.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con la gonna a balze che non fa la romantica

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