Il look del giorno con la gonna a rete in città per sirene da ufficio
Una donna è stata vista indossare una gonna a rete in centro città, attirando l’attenzione dei passanti. La scelta di un capo tipicamente estivo, come questa gonna, si nota tra altri accessori come borse in paglia e capi da spiaggia, ormai presenti nelle vie urbane. La presenza di abiti da mare e vacanza tra le vie cittadine si fa sempre più frequente, con outfit che richiamano il look da spiaggia anche in contesti urbani.
L a voglia di mare e vacanze colpisce anche il guardaroba, così capi una volta reclusi alla valigia estiva sfilano per le vie della città. Dal sarong al bikini intero, dalle borse in paglia fino all’ultimo amore estivo dei designer: la gonna a rete. L’estetica marinaia fa sognare porti lontani, mentre lo styling riporta subito con i piedi sull’asfalto. Gonna lunga: come scegliere il modello perfetto per ogni occasione X Per sirenette urbane o fashioniste alla ricerca di un capo che rivoluzioni i look delle prossime settimane in città, aspettando le ferie, ecco come si abbina la gonna a rete nell’Estate 2026. A pesca di colpi di stile. Dove l’abbiamo già vista. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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