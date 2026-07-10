Il look del giorno con la gonna a rete in città per sirene da ufficio

Notizia in breve

Una donna è stata vista indossare una gonna a rete in centro città, attirando l’attenzione dei passanti. La scelta di un capo tipicamente estivo, come questa gonna, si nota tra altri accessori come borse in paglia e capi da spiaggia, ormai presenti nelle vie urbane. La presenza di abiti da mare e vacanza tra le vie cittadine si fa sempre più frequente, con outfit che richiamano il look da spiaggia anche in contesti urbani.