Il Liverpool pianifica una mossa da 51 milioni di sterline per Kaishu Sano

Il Liverpool ha deciso di offrire 51 milioni di sterline per acquistare il centrocampista giapponese Kaishu Sano. Il giocatore, 25 anni, ha mostrato ottime prestazioni sia con il club che con la nazionale nelle ultime settimane. La proposta è stata presentata come parte di un investimento importante nel settore offensivo della squadra. La trattativa è in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Sito inglese: Il Liverpool è pronto a spendere una notevole somma di denaro per ingaggiare Kaishu Sano. Il 25enne nazionale giapponese si è dimostrato eccezionale per club e nazionale negli ultimi mesi e il Liverpool sarebbe disposto a spendere 51 milioni di sterline per ingaggiarlo. Secondo TEAMtalk, anche Arsenal e Tottenham sono entusiasti del giocatore. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Kaishu Sano potrebbe fare bene in Inghilterra. Il centrocampista difensivo ha fatto abbastanza bene per il Magonza e la nazionale giapponese ai Mondiali. Ha la fisicità e le qualità tecniche per giocare in Premier League e potrebbe essere una risorsa per il Liverpool. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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