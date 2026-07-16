il limbo degli studenti palestinesi che aspettano di arrivare in italia

Gli studenti palestinesi arrivati all’aeroporto di Malpensa erano felici di essere al sicuro e di poter continuare gli studi in Italia. Questa sensazione di sollievo si è interrotta quando sono stati informati di un limite temporale di 90 giorni per il soggiorno, senza una possibilità di proroga. Attualmente si trovano in una sorta di limbo, in attesa di chiarimenti e di una soluzione che permetta loro di proseguire regolarmente il loro percorso formativo.

Quando sono arrivati all’aeroporto di Malpensa erano felici di essere al sicuro in un paese che gli avrebbe garantito di poter continuare a studiare. Ad aspettare i dieci ragazzi e ragazze c’era una delegazione dell’università Statale di Milano di cui faceva parte il professore Antonio Violante, che da mesi segue la vicenda degli studenti palestinesi vincitori di borse di studio in Italia. “Eravamo molto contenti di essere riusciti a portarli in Italia, il ministero si è mosso proprio in extremis. È importante riconoscere il lavoro fatto dai funzionari che si sono impegnati per permettere quell’arrivo”. Ma, aggiunge Violante, quella soluzione non ha chiuso la questione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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