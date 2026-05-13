Al loro arrivo a Fiumicino, gli studenti palestinesi non erano solo in pericolo a causa del conflitto, ma si trovavano anche al centro di una situazione diplomatica complessa. Le autorità italiane hanno gestito il loro sbarco e l’accoglienza, mentre le università italiane si sono trovate coinvolte in un ruolo che va oltre l’ambito accademico. La presenza di studenti provenienti da zone di guerra ha portato a riflessioni sul ruolo delle istituzioni educative nella diplomazia internazionale.

Quando i ragazzi palestinesi sono scesi dall’aereo a Fiumicino, il punto non era soltanto metterli in salvo dalla guerra. La vera sfida, nelle intenzioni del governo, comincia adesso: trasformare l’accoglienza universitaria in un progetto politico e culturale di lungo periodo. Per questo, accanto all’arrivo dei 72 studenti evacuati da Gaza attraverso i corridoi universitari promossi dal Mur e dalla Farnesina, il ministro dell’Università Anna Maria Bernin i ha rilanciato un obiettivo destinato ad aprire il dibattito: “Vogliamo lavorare per un’università italiana a Gaza”. Ad accogliere a Fiumicino 59 dei ragazzi arrivati dalla Striscia sono stati il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro dell’Università Anna Maria Bernini, che ha voluto sottolineare il valore strategico dell’iniziativa.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Studenti palestinesi in Italia. Così il Mur trasforma gli atenei in diplomazia internazionale

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