Tajani arrivano in Italia altri 72 studenti palestinesi

Nella giornata di oggi sono arrivati in Italia 72 studenti palestinesi, di cui 59 sono giunti nella capitale e altri 13 arriveranno a Milano, dove saranno ospitati in 21 strutture diverse. Questi giovani si aggiungono a un gruppo già presente nel paese e sono stati accolti per motivi di studio. Le autorità italiane hanno organizzato il loro trasferimento e l’accoglienza nelle rispettive città.

Il ministro Antonio Tajani scrive su X: “Con l’operazione di oggi sono 230 gli studenti palestinesi arrivati dalla Striscia di Gaza attraverso i “corridoi universitari” facilitati dal nostro Governo. Giovani ragazze e ragazzi che nonostante la guerra non hanno mai smesso di credere nel loro futuro. Studenti che potranno proseguire il proprio percorso accademico presso Atenei italiani. Sono 59 quelli giunti oggi nella Capitale, mentre altri 13 arriveranno domani a Milano e saranno accolti in 21 università italiane nell’ambito del programma “IUPALS” (Italian Universities for Palestinian Students), promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane in collaborazione con il Ministero degli Esteri e il Ministero dell’Università e della Ricerca.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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