Il Lille tiene col fiato sospeso il Siviglia per Nianzou

Notizia in breve

Il Lille ha presentato un’offerta per il difensore Tanguy Nianzou, mantenendo aperta la trattativa. Il Siviglia non ha ancora accettato né rifiutato la proposta. La decisione sul trasferimento non è stata ufficializzata. La trattativa tra le due squadre è ancora in corso. Nianzou non ha ancora ufficialmente lasciato il club attuale. La situazione resta in sospeso, con il futuro del giocatore ancora da definire.