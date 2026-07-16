Il Lille tiene col fiato sospeso il Siviglia per Nianzou
Il Lille ha presentato un’offerta per il difensore Tanguy Nianzou, mantenendo aperta la trattativa. Il Siviglia non ha ancora accettato né rifiutato la proposta. La decisione sul trasferimento non è stata ufficializzata. La trattativa tra le due squadre è ancora in corso. Nianzou non ha ancora ufficialmente lasciato il club attuale. La situazione resta in sospeso, con il futuro del giocatore ancora da definire.
2026-07-16 18:14:00 Calcio spagnolo: Lui futuro Di Tanguy Nianzou Continua nell’aria e tiene con il fiato sospeso la programmazione sportiva del Siviglia. Dopo superare esami medici esaustivi a cui è stato sottoposto il difensore in Francia, il suo acquisto per il Lille sembrava sulla buona strada. La conferma ufficiale però dovrà ancora attendere. Nel corso della presentazione di Davide Ancelotti come nuovo allenatore della squadra del Nord, l’ Il presidente Olivier Létang Si è presentato davanti ai media ed è stato cauto quando interrogato dal giocatore del Siviglia: “Continuiamo a parlare. Stiamo trattando su diverse cose, ma non posso dire altro”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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