Decidiamo in famiglia | l’enigma Lillo Sodano tiene col fiato sospeso il Centrodestra
Lillo Sodano, ex sindaco e senatore, ha confermato di stare decidendo in famiglia il suo futuro politico, senza fornire ulteriori dettagli. La sua scelta riguarda il sostegno al candidato sindaco Luigi Gentile. Nonostante il silenzio dell’ex primo cittadino, fonti vicine al Centrodestra indicano che la decisione potrebbe essere influenzata da una figura di rilievo all’interno del gruppo. La vicenda tiene sotto pressione gli equilibri politici locali.
Appoggerà il candidato sindaco Luigi Gentile. Nonostante l'ex primo cittadino e senatore Lillo Sodano continui a rimanere in silenzio - stamani alle 8 diceva ad AgrigentoNotizie: “stiamo decidendo in famiglia” - dai ben informati di quella che è una porzione del Centrodestra emerge che Calogero.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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