Il Giffoni Film Festival accoglie Lorena Rutigliano e Gilles Rocca

Il Giffoni Film Festival si prepara ad accogliere una proiezione di un film drammatico che narra la storia di un calciatore di fronte alla scelta più difficile della sua vita. La pellicola coinvolge anche attori come Lorena Rutigliano e Gilles Rocca. L’evento combina cinema, sport e impegno sociale, creando un appuntamento che si svolgerà nel contesto del festival.

. Un calciatore di fronte alla scelta più difficile della sua vita in una pellicola drammatica che scuote le coscienze. Il Giffoni Film Festival si prepara ad accogliere un appuntamento che unisce cinema, sport e impegno sociale. Il 22 luglio alle ore 17:00, presso la Sala De Masi, verrà presentato il film L’ultima sfida, alla presenza dell’attore Gilles Rocca, del regista Antonio Silvestre e di Lorena Rutigliano, fondatrice di Campioni per la Salute e titolare della Lorena Management. Una storia tra etica e sport. Il film racconta una vicenda intensa e attuale: in L’ultima sfida, Gilles Rocca interpreta Massimo De Core, un calciatore chiamato ad affrontare il momento più difficile della sua carriera e della sua vita. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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