Giffoni Film Festival scatta il blitz | danno erariale e sequestro da 478mila euro

Notizia in breve

Sequestrati 478mila euro dai finanzieri di Napoli, nell’ambito di un’indagine sul Giffoni Film Festival. Le verifiche riguardano le edizioni dal 2016 al 2024 e sono condotte dalla Guardia di Finanza e dalla Corte dei Conti. È stato contestato un danno erariale, ma non sono state rese note le persone coinvolte o le cause specifiche del presunto danno. L’indagine prosegue per chiarire eventuali responsabilità.