Giffoni Film Festival scatta il blitz | danno erariale e sequestro da 478mila euro
Sequestrati 478mila euro dai finanzieri di Napoli, nell’ambito di un’indagine sul Giffoni Film Festival. Le verifiche riguardano le edizioni dal 2016 al 2024 e sono condotte dalla Guardia di Finanza e dalla Corte dei Conti. È stato contestato un danno erariale, ma non sono state rese note le persone coinvolte o le cause specifiche del presunto danno. L’indagine prosegue per chiarire eventuali responsabilità.
Un danno erariale di oltre 478mila euro, in relazione alle edizioni del Giffoni Film Festival che vanno dal 2016 al 2024, viene contestato dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e dalla Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti (sostituto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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