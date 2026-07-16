Il Galatasaray saluta Icardi | il messaggio del club turco per l' attaccante

Il Galatasaray ha comunicato ufficialmente la separazione da Mauro Icardi. L’attaccante ha totalizzato 65 gol in Super Lig e ha contribuito alla conquista di quattro titoli di campione nazionale, oltre a una coppa di Turchia e una supercoppa. La società ha ringraziato il giocatore per il contributo durante il suo periodo in squadra. La notizia è stata resa nota attraverso un messaggio ufficiale del club.

Termina l'avventura di Mauro Icardi al Galatasaray, dopo 65 gol segnati in Super Lig e la vittoria di 4 campionati, una coppa di Turchia e una supercoppa. Il club ha deciso di omaggiare sui social l'attaccante argentino con un lungo e toccante messaggio: "Oggi non parliamo di un addio, ma di eredità. Il fatto che non indossi più la maglia del Galatasaray non cambierà mai il posto che occupi nei nostri cuori. Perché hai conquistato l'affetto di ogni tifoso del Galatasaray, dai più piccoli ai più grandi. Al di là dei gol che hai segnato, dei titoli di capocannoniere, dei record che hai battuto e dei trofei che hai sollevato, hai vissuto la passione per il Galatasaray e l'hai trasmessa a milioni di persone. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Galatasaray Kaptan Mauro Icardi Sahnede!

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