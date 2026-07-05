Inter News 24 Inter, l’olandese lascia i nerazzurri dopo l’attivazione della clausola rescissoria per volare al Real Madrid. Ecco il messaggio del club. L’Inter ha ufficializzato, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito web, il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid. Il club nerazzurro ha confermato che l’operazione è stata definita a seguito dell’attivazione della clausola rescissoria presente nel contratto dell’esterno olandese. «FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid C. F. Il giocatore olandese si trasferisce a titolo definitivo in seguito all’attivazione della clausola rescissoria», si legge nel comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Adesso è ufficiale: Denzel Dumfries saluta l’Inter. Il messaggio del club nerazzurro

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