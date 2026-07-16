Il gabbiano che usa il pane come esca per pescare i ricercatori | Un comportamento rarissimo nel regno animale

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gabbiano reale a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, è stato osservato mentre utilizza pezzetti di pane come esca per attirare e catturare i pesci. Lo studio italiano ha registrato un comportamento molto raro, mai precedentemente documentato in questa specie. La scoperta riguarda l’uso di oggetti estranei come strumenti di pesca, un comportamento insolito nel regno animale. La ricerca si basa su riprese e osservazioni dirette condotte nella zona.

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A Scilla, in provincia di Reggio Calabria, un gabbiano reale è stato osservato mentre usa pezzetti di pane come esca per attirare e catturare i pesci. Lo studio tutto italiano documenta un comportamento rarissimo e mai osservato prima in questa specie. Gli autori: "Possibile innovazione comportamentale e utilizzo di strumenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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