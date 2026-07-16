Un gabbiano reale in Calabria è stato osservato mentre utilizzava pane e pizza come esca per catturare i pesci, una strategia di caccia molto rara tra gli uccelli. Il comportamento, ripreso in un video durante un pranzo sul lungomare, mostra l'esemplare che usa il cibo umano per attirare le prede. Si tratta di una prima documentazione di questa tecnica nel mondo animale, secondo uno studio pubblicato su Behaviour.

Una strategia di caccia rarissima nel mondo animale è stata ora osservata per la prima volta anche nel gabbiano reale: un video girato durante un pranzo in riva al mare in Calabria documenta un esemplare di questa specie mentre usa pezzetti di pane e pizza come esca per attirare e catturare i pesci. La scoperta si deve a un gruppo di ricercatori italiani guidato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, che l'ha pubblicata sulla rivista Behaviour. Lo studio, al quale ha partecipato anche l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, mostra l'intelligenza e la flessibilità cognitiva dei gabbiani reali, che potrebbero aver appreso questo comportamento complesso grazie alla vicinanza con l'uomo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - In Calabria il gabbiano reale che usa l'esca come un pescatore: pane e pizza per attirare i pesci, lo studio su Behaviour

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