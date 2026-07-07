Un cucciolo di cane è stato adottato da un branco di lupi in Grecia | le immagini che documentano un caso rarissimo

Un cucciolo di cane è stato visto mentre vive e gioca con un branco di lupi in Grecia, un episodio molto raro. Le immagini mostrano il cucciolo che viene tollerato e alimentato dal gruppo di lupi, inclusa la coppia riproduttiva. La scena è stata documentata da ricercatori durante un'osservazione sul campo. Non si conoscono dettagli sul come il cucciolo sia entrato in contatto con i lupi o da quanto tempo viva con loro.

In Grecia, un gruppo di ricercatori ha documentato un caso rarissimo: un cucciolo di cane che vive e gioca con un branco di lupi, tollerato e nutrito anche dalla coppia riproduttiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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