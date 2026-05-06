Ligabue in concerto a Milano | parcheggi strade chiuse come arrivare e scaletta

Mercoledì 6 maggio si terrà a Milano il concerto di Ligabue, che si svolgerà nell'Arena Santa Giulia, inaugurata recentemente all’interno dell’Unipol Dome. La serata vedrà il cantante esibirsi sulla scena principale, con una scaletta ancora da definire. Per l’evento sono previste chiusure di alcune strade e restrizioni sui parcheggi nelle zone limitrofe, mentre le autorità hanno indicato le modalità di accesso e le eventuali alternative per i mezzi di trasporto.