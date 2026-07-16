È morta a Milano all’età di 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri. Si erano sposati il 15 giugno 1968, dopo aver avuto modo di conoscersi in un brefotrofio di Bergamo. La donna, definita discreta ma con carattere forte, non era mai stata in prima fila. La notizia della scomparsa è stata comunicata oggi.

Una donna discreta, mai in prima fila, ma di grande carattere. La moglie di Vittorio Feltri, Enoe Bonfanti, si è spenta oggi a Milano all’età di 88 anni, I due si erano sposati il 15 giugno 1968, dopo essersi conosciuti in un brefotrofio di Bergamo. Bonfanti lavorava nella struttura come puericultrice, mentre Feltri vi accompagnava le figlie gemelle, nate dal suo primo matrimonio. Il giornalista era infatti rimasto vedovo ad appena 23 anni. Dal matrimonio con Enoe sarebbero poi nati altri due figli, Mattia e Fiorenza. Successivamente Enoe Bonfanti era passata a Mediaset, dove si occupava delle scalette dei programmi, mantenendo sempre un profilo molto riservato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il dolore di Vittorio Feltri: morta la moglie Enoe Bonfanti. Si erano conosciuti tra i bambini di un brefotrofio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri: erano sposati da 58 anni

Leggi anche: Vittorio Feltri, morta la moglie Enoe Bonfanti: erano sposati da 58 anni

Temi più discussi: Il grande dolore di Eugenia Roccella; Santificato troppo in fretta; Feltri attacca il dogma climatico: Ogni fenomeno non può essere colpa dell’uomo.

Vittorio Feltri x.com

È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri aveva 88 anni: tra loro una lunga storia d’amoreÈ morta Enoe Bonfanti. Classe 1938, aveva fatto la puericultrice e poi si era occupata di stilare le scalette dei programmi Mediaset ... fanpage.it

Vittorio Feltri, morto il grande amore della sua vita: addio alla moglie Enoe BonfantiLutto per Vittorio Feltri: è morta la moglie Enoe Bonfanti, compagna di vita da quasi 60 anni. L'annuncio e la loro storia d'amore. donnaglamour.it