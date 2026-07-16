Un siero coreano sta attirando l’attenzione per il suo utilizzo di DNA di salmone, noto per favorire la rigenerazione della pelle. Il prodotto combina tecnologie come PDRN, esosomi e spicule, che vengono inseriti nelle formulazioni cosmetiche. Le biotecnologie applicate alla skincare domestica continuano a espandersi, portando ingredienti innovativi. Il siero è diventato virale sui social media, spingendo il settore a integrare sempre più soluzioni biotech nelle routine di bellezza quotidiana.

Dal PDRN agli esosomi fino alle spicule, le biotecnologie entrano sempre più nei prodotti per la skincare domestica. Tra i protagonisti del momento c’è il Medicube PDRN Pink Collagen Exosome Shot, il siero coreano diventato virale sui social che porta a casa ingredienti finora utilizzati soprattutto nei trattamenti di medicina estetica, promettendo una pelle più luminosa, uniforme e compatta. La skincare coreana continua a influenzare il mercato della cosmetica internazionale. Negli ultimi mesi, tra gli ingredienti più discussi sui social e nelle community dedicate alla bellezza, è emerso il PDRN, una molecola conosciuta anche come DNA di salmone, sempre più presente nelle formulazioni dedicate alla rigenerazione cutanea. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Il DNA di salmone conquista la skincare: il siero K-Beauty virale punta sulla rigenerazione della pelle

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