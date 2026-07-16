Il DNA di salmone conquista la skincare | il siero K-Beauty virale punta sulla rigenerazione della pelle
Un siero coreano sta attirando l’attenzione per il suo utilizzo di DNA di salmone, noto per favorire la rigenerazione della pelle. Il prodotto combina tecnologie come PDRN, esosomi e spicule, che vengono inseriti nelle formulazioni cosmetiche. Le biotecnologie applicate alla skincare domestica continuano a espandersi, portando ingredienti innovativi. Il siero è diventato virale sui social media, spingendo il settore a integrare sempre più soluzioni biotech nelle routine di bellezza quotidiana.
Dal PDRN agli esosomi fino alle spicule, le biotecnologie entrano sempre più nei prodotti per la skincare domestica. Tra i protagonisti del momento c’è il Medicube PDRN Pink Collagen Exosome Shot, il siero coreano diventato virale sui social che porta a casa ingredienti finora utilizzati soprattutto nei trattamenti di medicina estetica, promettendo una pelle più luminosa, uniforme e compatta. La skincare coreana continua a influenzare il mercato della cosmetica internazionale. Negli ultimi mesi, tra gli ingredienti più discussi sui social e nelle community dedicate alla bellezza, è emerso il PDRN, una molecola conosciuta anche come DNA di salmone, sempre più presente nelle formulazioni dedicate alla rigenerazione cutanea. 🔗 Leggi su Newsagent.it
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