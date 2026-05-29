Il riso nero diventa protagonista nella skincare coreana, grazie alla sua ricchezza di antiossidanti e alla delicatezza sulla pelle. Questo ingrediente rappresenta un esempio di come la tradizione si integri con l’innovazione nel settore della bellezza. La tendenza si inserisce nel filone della “slow beauty”, che valorizza prodotti naturali e metodi di cura lenti e sostenibili. Il riso nero viene utilizzato in vari trattamenti, evidenziando il suo ruolo come nuovo attivo di interesse nel mercato K-Beauty.

D alla skincare coreana arriva un ingrediente che unisce tradizione, innovazione e filosofia “slow beauty”: il riso nero. Ricco di antiossidanti e sempre più presente in tonici, sieri e creme, è diventato uno degli attivi più interessanti della K-Beauty per via della sua capacità di sostenere la barriera cutanea, idratare e proteggere la pelle senza stressarla. È “Blurred lips” mania, la tecnica trucco coreana che dona volume alle labbra X Riso nero: perché è un ingrediente prezioso in skincare. «Il riso nero occupa un posto speciale nella skincare: è naturalmente ricchissimo di antiossidanti, in particolare antociani, i pigmenti responsabili del suo colore scuro e intenso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il nuovo ingrediente star della skincare coreana? Il riso nero: ricco di antiossidanti, delicato sulla pelle, è uno degli attivi più interessanti della K-Beauty

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