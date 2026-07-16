Il dibattito sull’approvvigionamento idrico in Romagna si riaccende con l’annuncio di uno studio completo che valuterà diverse soluzioni. La questione riguarda la necessità di costruire una nuova diga o di adottare alternative per soddisfare il fabbisogno futuro di acqua. La discussione è tornata in primo piano dopo un’intervista a un ex assessore, coinvolto nella realizzazione dell’invaso di Ridracoli, che ha riacceso le opinioni sulla strategia migliore da seguire. I risultati dello studio guideranno le decisioni da prendere.

La Romagna ha bisogno di un’altra diga o sono possibili altre soluzioni per far fronte al fabbisogno idrico del futuro? La qustione si è riaperta dopo l’intervista del Qn all’ex assessore forlivese Gabriele Zelli, collaboratore di Giorgio Zanniboni ai tempi della costruzione dell’invaso di Ridracoli. Tra le voci emerse, il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, ha invocato una nuova progettualità orientata al futuro sull’esempio di Ridracoli, mentre dal fronte ambientalista l’ex senatore verde Sauro Turroni si è schierato decisamente contro nuovi impianti, criticando le ipotesi di captazione su Rabbi e Bidente. Sul tema prende... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il dibattito sull’acqua in Romagna: "Su Quarto uno studio a 360°. Saranno i risultati a guidare le scelte"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tatuaggi, uno studio internazionale riaccende il dibattito sulla sicurezzaUno studio internazionale ha pubblicato un’analisi sugli effetti a lungo termine degli inchiostri dei tatuaggi sull’organismo.

Maxi lavori sull’autostrada dell’acqua: Firenze si prepara a tre giorni di disagi. Ecco dove saranno le autobottiA partire dalla sera di venerdì 15 maggio e fino a domenica 17, Firenze e zone vicine subiranno interruzioni nell’erogazione dell’acqua a causa di...

Temi più discussi: Il dibattito sull’acqua in Romagna: Su Quarto uno studio a 360°. Saranno i risultati a guidare le scelte; Fabrizio Landi (Romagna Acque): Bene il dibattito sulla gestione dell'acqua potabile, ma sia fondato sui fatti; Romagna Acque: Nessuna diga sul Rabbi, e i desalinizzatori costerebbero 10 volte di più; Romagna Acque fa chiarezza: Nessuna nuova diga e no ai desalinizzatori, costano troppo.

Romagna Acque: Nessuna nuova diga in vista, solo una derivazione sul RabbiLa società conferma dopo il dibattito delle scorse ore: Non ci saranno captazioni sul Bidente. E per quanto riguarda i desalinatori: Troppo costosi. Bene solo in caso di emergenza. ilrestodelcarlino.it

Romagna Acque fa chiarezza: Nessuna nuova diga e no ai desalinizzatori, costano troppoIl dibattito sulla gestione dell’acqua in Romagna entra nel vivo e il presidente di Romagna Acque, Fabrizio Landi, interviene per fare chiarezza su ... corriereromagna.it