Tatuaggi uno studio internazionale riaccende il dibattito sulla sicurezza
Uno studio internazionale ha pubblicato un’analisi sugli effetti a lungo termine degli inchiostri dei tatuaggi sull’organismo. La ricerca riporta che alcuni componenti dei pigmenti potrebbero permanere nel corpo per anni. La pubblicazione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei tatuaggi, senza però fornire conclusioni definitive. La comunità scientifica continua a esaminare i dati raccolti, mentre non sono stati ancora emessi nuovi standard regolatori.
I tatuaggi tornano al centro dell’attenzione della comunità scientifica dopo la pubblicazione di una nuova ricerca che analizza gli effetti a lungo termine degli inchiostri sull’organismo. Lo studio, coordinato dal professor Santiago F. González e pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), indica che i pigmenti non restano confinati nella pelle, ma raggiungono il sistema immunitario, dove possono permanere per molti anni. I risultati suggeriscono possibili conseguenze sulla risposta immunitaria e aprono nuovi filoni di ricerca sui potenziali rischi per la salute. La ricerca è stata realizzata dall’Istituto di ricerca in biomedicina affiliato all’USI in collaborazione con altri dodici gruppi di ricerca internazionali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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