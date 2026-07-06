tatuaggi uno studio internazionale riaccende il dibattito sulla sicurezza

Notizia in breve

Uno studio internazionale ha pubblicato un’analisi sugli effetti a lungo termine degli inchiostri dei tatuaggi sull’organismo. La ricerca riporta che alcuni componenti dei pigmenti potrebbero permanere nel corpo per anni. La pubblicazione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei tatuaggi, senza però fornire conclusioni definitive. La comunità scientifica continua a esaminare i dati raccolti, mentre non sono stati ancora emessi nuovi standard regolatori.