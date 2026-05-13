A partire dalla sera di venerdì 15 maggio e fino a domenica 17, Firenze e zone vicine subiranno interruzioni nell’erogazione dell’acqua a causa di lavori di manutenzione sull’autostrada dell’acqua. Durante questo periodo, si prevedono abbassamenti di pressione e possibili interruzioni del servizio idrico. Sono state predisposte autobotti per garantire il rifornimento negli spazi pubblici e in alcune aree private.

Firenze, 13 maggio 2026 – Dalla tarda serata di venerdì 15 maggio, fino alla giornata di domenica 17, Firenze e parte dell’area metropolitana dovranno fare i conti con abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua. È il cuore dell’intervento con cui Publiacqua rinnoverà e potenzierà la cosiddetta Autostrada dell’acqua, la grande infrastruttura idrica che alimenta il capoluogo toscano e numerosi comuni della piana. https:www.lanazione.itcronacafipili-lavori-v7n0ezeq Si tratta di uno dei passaggi più delicati del maxi cantiere avviato nei mesi scorsi tra viale Gramsci e viale della Giovine Italia, dove sono state posate nuove condotte. Tra il 15 e il 17 maggio verranno effettuati gli “impatti”, ovvero i collegamenti tra le nuove tubazioni e i nodi dell’acquedotto realizzati su Lungarno Pecori Giraldi e Lungarno Colombo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi lavori sull’autostrada dell’acqua: Firenze si prepara a tre giorni di disagi. Ecco dove saranno le autobotti

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