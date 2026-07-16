Il Diavolo veste Prada 2 | in arrivo le edizioni Home Video Eagle Pictures

Eagle Pictures ha annunciato che dal 6 agosto 2026 sarà disponibile in Italia Il Diavolo veste Prada 2 nei formati fisici DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD. Diretto nuovamente da David Frankel, il sequel riporta sul piccolo schermo le atmosfere scintillanti e spietate della redazione di Runway, offrendo ai collezionisti e ai fan della saga un comparto tecnico di altissimo livello. Le edizioni Blu-ray e 4K saranno inoltre impreziosite da un ricco ventaglio di contenuti speciali, tra cui spiccano il making of “Level Up: Aggiornamento delle icone”, la featurette “Dentro l’armadio della moda” con la celebre costumista Molly Rogers, uno speciale girato durante la Milano Fashion Week, le immancabili papere sul set e persino l’esclusivo videoclip del brano “Runway” interpretato da Lady Gaga e Doechii. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Il nuovo trailer del film | HOT CORN

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