Negli ultimi giorni, una foto ha catturato l’attenzione online: si tratta di un’immagine di un Papa che indossa un paio di sneaker Nike, raffigurato in un documentario. La scena, diventata virale, ha suscitato numerosi commenti tra gli utenti, che hanno condiviso la foto sui social e discusso delle scelte di abbigliamento del pontefice. La fotografia ha generato un forte interesse tra appassionati e curiosi, portando alla ribalta l’immagine insolita.

C’è un’immagine che negli ultimi giorni ha fatto il giro del web e che, a prima vista, sembra quasi un errore di montaggio o un’immagine prodotta dall’IA: Papa Leone XIV in abito talare bianco, ripreso nel documentario Leone a Roma diffuso da Vatican News, con ai piedi un paio di sneakers Nike bianche. E invece è tutto reale. O almeno, tutto quello che si vede lo è davvero. Il dettaglio delle scarpe ha acceso subito la curiosità online e ha trasformato una semplice inquadratura in un piccolo caso globale. Sotto la veste spuntano delle Nike dal design essenziale, con lo Swoosh nero ben visibile. Gli appassionati di sneaker hanno iniziato a cercare il modello, arrivando a una ricostruzione abbastanza condivisa: si tratterebbe delle Nike Franchise Low, scarpa nata dal mondo del tennis e oggi difficile da trovare sul mercato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se il diavolo veste Prada, il Papa veste Nike: le sneaker di Leone XIV nel documentario diventano virali e fanno impazzire il web

Il Diavolo Veste Prada 2: Recensione e Spiegazione del Film | BarbieXanax

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