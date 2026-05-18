In vista di giugno, Eagle Pictures ha comunicato le uscite in home video, includendo titoli che vanno dai grandi film d’autore ai kolossal di animazione. Tra le novità più attese figura il film Avatar: Fuoco e Cenere, che si aggiunge alla lista di produzioni italiane e internazionali disponibili per il pubblico. La proposta comprende diverse categorie, rivolgendosi a spettatori di varie età e gusti, con l’intento di offrire un’ampia scelta di film da vedere in casa.

Eagle Pictures ha annunciato il listino delle uscite home video per il mese di giugno, proponendo una selezione che spazia tra kolossal visionari, cinema d’autore e animazione per famiglie. Il titolo di punta della stagione è senza dubbio Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron, disponibile dal 3 giugno nei formati DVD, Blu-ray e 4K. L’edizione conterrà oltre tre ore di contenuti speciali dedicati alla creazione di Pandora e al dietro le quinte della tecnologia 3D e della motion capture. Il terzo capitolo del franchise, di cui abbiamo analizzato la spettacolarità visiva nella nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere, sarà impreziosito dal 18 giugno anche da una SteelBook® 4K Ultra HD in edizione limitata, caratterizzata da un artwork dedicato ai Na’vi e ai Mangkwan. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Eagle Pictures infiamma giugno: Avatar: Fuoco e Cenere guida le imperdibili novità home video

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