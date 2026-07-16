Il decalogo per viaggiare sicuri L’Ausl | Prima di tutto vaccinarsi Zanzibar non è la Riviera adriatica

L’Ausl ha pubblicato un decalogo per viaggiare sicuri a Zanzibar, sottolineando l’importanza di vaccinarsi prima di partire. Si ricorda che Zanzibar non è una località simile alla Riviera adriatica e che le condizioni sanitarie e di sicurezza sono diverse. L’esperto ha evidenziato che chi pianifica un viaggio senza adeguate precauzioni potrebbe trovarsi impreparato. La raccomandazione principale è di rispettare le misure di prevenzione e informarsi bene prima di partire.

Ferrara, 16 luglio 2026 –??????“Se andiamo a Zanzibar pensando di andare a Rimini, stiamo sbagliando tutto in partenza”. Diego Gamberoni, specialista in Igiene e Medicina Preventiva all’Ausl di Ferrara, mette in guardia dalla superficialità con la quale spesso si affrontano viaggi all’estero, in particolare in Asia, Africa, Sud America ma in generale a latitudini ben diverse dalle nostre. Il Dipartimento di Sanità Pubblica presso cui lavora ha introdotto nel 2022 un vademecum online che è divenuto negli anni un protocollo, al quale oltre 4mila utenti (spesso in rappresentanza dei nuclei familiari, quindi ben più di 4mila) ha attinto in 4 anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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