Sicurezza in auto per bambini a Santarcangelo un Safety Day per viaggiare sicuri

A Santarcangelo si svolge un evento dedicato alla sicurezza in auto per bambini, un'iniziativa rivolta a genitori e accompagnatori per promuovere pratiche corrette durante i viaggi. Durante il Safety Day vengono presentate dimostrazioni e strumenti utili a garantire la protezione dei più piccoli in caso di incidente. L'evento intende sensibilizzare sull'importanza di adottare comportamenti appropriati e di utilizzare i dispositivi di sicurezza necessari.

La sicurezza dei più piccoli in auto è un tema centrale per tutte le famiglie, ma spesso ancora sottovalutato o affrontato senza le giuste informazioni. Per questo Cybex, azienda che si occupa della sicurezza in auto per bambini, organizza “Safety Day – La sicurezza del bambino in auto”, un.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Arrivano i Pet Safety Days, due giorni tra divertimento e informazione per viaggiare sicuri con gli amici animaliPronti a partire? In attesa delle vacanze arrivano a Milano i Pet Safety Days, un evento dedicato al viaggio con i propri pet che si svolgerà il 7 e...

Leggi anche: Viaggiare informati per viaggiare sicuri: l’importanza del counselling per il viaggiatore internazionale

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Safety Day a Santarcangelo: un incontro sulla sicurezza stradale e protezione dei più piccoli; Folgiero: ‘La sicurezza è un viaggio che non finisce mai’; Lavoro: Rizzetto (FdI), sicurezza e' priorita' dell'azione di Governo; Fabio Genovesi alla Cartiera Smurfit Westrock di Verzuolo per il Safety Day: l’imprevedibilità della vita e la lezione del ciclismo.

Santarcangelo, arriva il Safety Day: formazione sulla sicurezza dei bambini in autoSabato 9 maggio alla scuola Pascucci incontro gratuito con esperti CYBEX: teoria, dimostrazioni e crash test per imparare il corretto uso dei seggiolini e prevenire gli incidenti stradali ... altarimini.it

IHS Top Safety Awards 2025, svelate le auto più sicureLa sicurezza è sempre un tema fondamentale per la mobilità e, dal 2006 è stato istituito il premio Top Safety Pick e dal 2013 il Top Safety Pick+ che valutano le scelte automobilistiche migliori in ... ansa.it

Il 28 Aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro, si è tenuto il Safety Day in casa Pellenc Italia! Una giornata che ha visto coinvolte tutte le filiali del gruppo Pellenc, durante la quale sono stati toccati temi importanti, inerenti a q - facebook.com facebook

“Safety Day” a Santarcangelo: un incontro sulla sicurezza stradale e protezione dei più piccoli x.com