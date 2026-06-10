Pressione pneumatici in estate | i consigli per viaggiare sicuri e consumare meno

Da gazzetta.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con l’arrivo dell’estate aumentano i viaggi su strada e le temperature elevate influenzano le gomme delle vetture. Per garantire sicurezza e ridurre i consumi, si consiglia di controllare regolarmente la pressione dei pneumatici, adattandola alle condizioni estive. È importante verificare che siano in buone condizioni e rispettino le pressioni raccomandate dal costruttore. Questi interventi sono fondamentali prima di partire, soprattutto in estate, per ridurre il rischio di problemi durante il viaggio.

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L'estate è ufficialmente arrivata e, con le temperature in salita e le vacanze alle porte, i chilometri percorsi aumentano. Eppure molti automobilisti si mettono in viaggio senza un controllo che richiede un paio di minuti: quello degli pneumatici. Un'abitudine che può costare cara, perché le gomme sono l'unico punto di contatto tra l'auto e l'asfalto, e da loro dipendono frenata, stabilità e tenuta. Con il caldo, poi, la fisica fa la sua parte: l'aria all'interno si espande e la pressione sale, mettendo le gomme sotto stress proprio quando si affrontano lunghi tragitti in autostrada, magari a pieno carico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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