Un’associazione solidale è stata creata in memoria di Caterina Rondelli, scomparsa il 3 febbraio a 72 anni. Maddalena Gramellini ha spiegato che sua madre aveva lasciato molti progetti ancora da portare avanti. La nuova realtà porta il nome di Caterina, con l’obiettivo di sostenere iniziative benefiche legate alla sua memoria. La famiglia ha deciso di avviare questa associazione per mantenere vivo il suo spirito e il suo impegno.

"Mamma aveva lasciato tanti progetti aperti". Non è soltanto il ricordo che Maddalena Gramellini conserva della madre Caterina Rondelli, scomparsa il 3 febbraio a 72 anni. È anche il motivo per cui, pochi mesi dopo la scomparsa della psicologa e psicoterapeuta forlivese, avvenuta a febbraio, ha scelto di fondare un’associazione che ne porta il nome: perché quelle idee, anziché interrompersi, potessero proseguire. Nasce così l’associazione Caterina Rondelli, realtà che si propone di promuovere iniziative sociali, culturali e solidali ispirate ai valori che hanno accompagnato tutta la vita della professionista. Le radici del progetto risalgono però a qualche anno fa quando Maddalena insieme all’amica Simona Buda, presidente di Alea, iniziavano a immaginare di creare un ente di beneficenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cuore di Caterina: "Ecco l’associazione solidale nel nome di mia madre"

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