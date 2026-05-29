Tra le tante prime serate costruite a colpi di esibizioni fini a se stesse, gare, classifiche ed eliminazioni, c’è un appuntamento televisivo che continua a puntare tutto sulla solidarietà. Oggi, venerdì 29 maggio su Rai 1 torna l’appuntamento Con il cuore, nel nome di Francesco, la storica maratona benefica organizzata dai frati del Sacro Convento di Assisi, arrivata alla sua ventiquattresima edizione. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Carlo Conti, ormai volto simbolo della manifestazione, presente ad Assisi per il diciannovesimo anno consecutivo: un record. Dove vedere Con il cuore in tv, in radio, in streaming. L’appuntamento è stasera in tv su Rai 1 è alle 21. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Carlo Conti conduce "Con il cuore, nel nome di Francesco 2026" su Rai 1 in diretta da Assisi: ospiti, data, raccolta fondi, numero solidale

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