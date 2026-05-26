Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei questionario entro il 31 maggio | scuole chiamate alla consultazione

Le scuole statali e paritarie devono compilare un questionario sulle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei entro il 31 maggio. La consultazione è promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e invita le istituzioni scolastiche a fornire il loro contributo. La partecipazione riguarda tutte le scuole interessate a condividere le proprie opinioni e osservazioni sulle nuove linee guida.

Le scuole statali e paritarie possono partecipare alla consultazione promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il questionario può essere compilato in più momenti, ma deve essere concluso entro la scadenza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo a disposizione le schede di lettura delle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei.. Particolare attenzione va posta alla scadenza del 31 maggio: entro questa data le scuole statali e paritarie dovranno concludere la compilazione del questionario predisposto dal Ministero. Le scuole statali e paritarie potranno rispondere al questionario fino al 31 maggio, come comunicato dal Ministero con la nota n. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Le nuove Indicazioni Nazionali 2025 e il curricolo: cosa devono fare le scuole

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