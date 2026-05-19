Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei | FLC CGIL lancia un questionario per dare voce ai docenti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una consultazione pubblica sulle Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei, che sono state redatte da una commissione presieduta da una docente. In questo contesto, la FLC CGIL ha deciso di promuovere un questionario rivolto ai docenti per raccogliere le loro opinioni e esperienze. La volontà è di coinvolgere il personale scolastico nel processo di aggiornamento delle linee guida, che riguardano il percorso formativo dei licei.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la consultazione sulle Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei, redatte dalla Commissione presieduta dalla prof.ssa Loredana Perla e pubblicate sul sito del MIM il 22 aprile 2026. Tuttavia, tale consultazione non lascia la possibilità di critica: secondo la FLC CGIL, l'impianto ministeriale costituisce un percorso predefinito e "blindato", che offre scarsi margini per una reale critica o per un dibattito democratico aperto. Per scardinare questa impostazione e garantire un "diverso ascolto" a chi la scuola la vive e la modella ogni giorno, la FLC CGIL ha predisposto un breve questionario rivolto specificamente al personale della scuola secondaria di secondo grado. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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