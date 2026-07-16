Il crollo della facciata del tribunale di Bolzano | Un boato fortissimo

Questa mattina all’alba una porzione significativa del tribunale di Bolzano è crollata, coinvolgendo circa un quarto dell’edificio. Il palazzo, risalente al ventennio, stava subendo lavori di ristrutturazione e ampliamento. Testimoni parlano di un “boato fortissimo” che ha preceduto il cedimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Non ci sono ancora notizie su eventuali feriti o vittime.

Questa mattina all’alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell’edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Il cedimento del Tribunale di Bolzano interessa la parte centrale della struttura dove in questo periodo erano in corso lavori di ristrutturazione. In corso le verifiche per escludere altri crolli. Le colonne esterne del palazzo di giustizia non sono crollate. Le conseguenze. A seguito del crollo sono andate distrutte diverse aule e diversi uffici. Completamente distrutta l’aula principale, quella della Corte d’Assise ma anche le due aule al terzo piano dove si tenevano le udienze civili. 🔗 Leggi su Open.online

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E' crollato il Tribunale di Bolzano reddit

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