Crollo nella notte al tribunale di Bolzano in corso accertamenti

Da ilsole24ore.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte si è verificato un crollo parziale del tetto di un edificio giudiziario a Bolzano, risalente al periodo del Ventennio. La struttura interessata comprende circa un quarto dell’edificio, che era in fase di lavori di ristrutturazione e ampliamento. Sono in corso accertamenti per determinare le cause del cedimento. Nessun dettaglio su eventuali persone coinvolte o feriti è stato reso noto.

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Questa mattina all’alba una parte importante del tetto del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al Ventennio, è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell’edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. I Vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l’area interessata e stanno effettuando le prime verifiche e i controlli tecnici. Parallelamente viene valutata la stabilità delle parti dell’edificio coinvolte, al fine di pianificare i successivi interventi. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto né sulle cause del crollo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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