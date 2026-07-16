Il Comune di Empoli ha avviato un intervento di rinnovo delle panchine pubbliche, sostituendo 35 sedute e sistemando 195 altre. L’obiettivo è riparare e migliorare gli arredi urbani presenti nel centro cittadino e nelle frazioni. La decisione riguarda tutte le aree della città e mira a garantire spazi di sosta e socialità più funzionali. L’intervento si inserisce in un piano straordinario dedicato alla manutenzione delle panchine.

Una panchina rotta non è solo un arredo urbano danneggiato: è un pezzo di città che perde una possibilità di incontro, di pausa e di socialità. Per questo il Comune di Empoli ha deciso di intervenire con un piano straordinario dedicato alle sedute presenti sul territorio, dal centro alle frazioni. Nel 2025 è stato completato un censimento che ha fotografato la situazione di circa mille panchine distribuite in tutta la città. La maggior parte risulta in buone condizioni, ma una parte necessita di interventi di manutenzione o di una sostituzione completa perché ormai inutilizzabile. Nell’ultimo anno il personale comunale ha già sistemato circa 40 panchine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune lancia il piano panchine. Tutte a nuovo le sedute della città: "Ben 35 sostituite e 195 sistemate"

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