Alluvioni il piano di difesa della Romagna ben spiegato | tutte le opere e le mappe città per città

Dopo le gravi alluvioni che hanno colpito la regione negli ultimi due anni, a fine dicembre è stato diffuso un piano dettagliato per la difesa idrica della Romagna. L’Autorità di bacino distrettuale del Po, che si occupa anche dei fiumi della zona, ha reso pubblico un documento che comprende diverse opere e mappe, suddivise città per città, per affrontare le criticità del territorio.

Dopo le rovinose alluvioni del 2023 e del 2024, a fine dicembre scorso è stato pubblicato un colossale piano per la messa in sicurezza idrica della Romagna, da parte dell'Autorità di bacino distrettuale del Po, che è competente anche sui fiumi romagnoli. Il piano prevede un numero massivo di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Dai Malatesta alla moda "Made in Romagna": tutte le visite guidate per scoprire le anime della cittàDa venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio, i più curiosi e appassionati di storia, arte e architettura, potranno scegliere, secondo il proprio gusto,... Il piano per la difesa di Forlì: 200 edifici da sacrificare, i quartieri non difendibili e 14 kmq allagabili. Tutte le mappeArgini da spostare per allargare lo spazio utile in caso di piena, casse di laminazione in sequenza prima della città e in pianura grandissime aree... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alluvioni, il piano di difesa della Romagna ben spiegato: tutte le opere e le mappe, città per città; Alluvioni, frane e anche la gestione della Fiera della zucca: nuovo Piano di Protezione civile; Nuovo clima, gli esperti: Il piano ‘anti alluvioni’? Ha dei pregi ma serve più coraggio; Alluvioni in Emilia-Romagna: chi si oppone alla prevenzione?. Piano alluvioni, assemblea partecipata a Lugo: sì alle opere, resta il nodo tracimazioniMercoledì 22 aprile a Lugo si è tenuto un incontro su gestione del rischio idrogeologico e presentazione del Pai Po ... ravennanotizie.it Alluvioni in Romagna, solo il 10 per cento degli aventi diritto ha chiesto i rimborsi con SfingeIl dato reso noto da Legacoop: Ancora troppa burocrazia. Le cooperative agricole braccianti, con 30 milioni di danni, finora ne hanno ricevuti poco più della metà. Intanto il movimento cooperativo h ... rainews.it I fossili delle alluvioni di e con Davide Persico al Maggio dei Libri 2026 - facebook.com facebook Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni (2027 - 2033) del Distretto idrografico del fiume PO: termine per osservazioni entro il 31 maggio 2026: A seguito della proroga disposta dall'ADBPO il termine per presentare le osservazioni è stato fissato al… dlvr.it/T x.com