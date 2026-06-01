Cedono le sedute alla Rocca Brancaleone appena riaperta il Comune | Inaccettabile Spettacoli a rischio
Dopo meno di 24 ore dalla riapertura della Rocca Brancaleone, alcune sedie sulle tribune dell’arena si sono improvvisamente piegate durante il concerto di ieri sera. Il Comune ha definito il cedimento “inaccettabile” e ha comunicato di aver avviato verifiche sulla sicurezza delle strutture. La situazione ha messo in discussione la tenuta delle sedute, con il rischio di ulteriori problemi durante eventi futuri.
Dopo nemmeno 24 ore dalla riapertura della Rocca Brancaleone si sono fatti avanti i problemi. In merito al cedimento di alcune file di sedie poste sulle tribune dell'arena durante il concerto di ieri sera, il Comune di Ravenna è intervenuto sul punto anche dopo le richieste di spiegazioni fatte. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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