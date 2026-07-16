Il Comune di Ardea cerca due operatori informatici categorie protette | come fare domanda

Il Comune di Ardea ha aperto una selezione per due operatori informatici appartenenti alle categorie protette. Le domande possono essere inviate entro una data da definire, seguendo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito ufficiale del comune. La selezione mira a rafforzare il settore informatico dell’amministrazione e promuove l’inclusione di persone con disabilità. La procedura riguarda candidati con specifici requisiti previsti dal bando.

Ardea, 16 luglio 2026 – Il Comune di Ardea (Città Metropolitana di Roma Capitale) segna una tappa significativa nel percorso di modernizzazione della macchina amministrativa, coniugando l’esigenza di innovazione tecnologica con concrete politiche di inclusione sociale. È stato infatti pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Operatore Informatico” (Area degli Operatori Esperti). La procedura selettiva riveste una particolare valenza sociale, essendo interamente riservata ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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