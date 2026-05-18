Perugia | 3 posti fissi per informatici tra le categorie protette

A Perugia sono stati istituiti tre posti fissi destinati a persone con competenze informatiche all’interno delle categorie protette. La selezione prevede un accesso diretto per chi possiede determinati titoli di studio. La prova pratica si svolgerà su hardware e reti LAN e valuterà le capacità tecniche dei candidati. I dettagli relativi alle modalità di svolgimento e ai requisiti specifici sono stati comunicati dall’amministrazione locale. La procedura di selezione mira a coprire le posizioni aperte in modo trasparente e immediato.

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? Punti chiave Quali titoli di studio garantiscono l'accesso diretto alla selezione?. Come funzionerà la prova pratica su hardware e reti LAN?. Quanto sarà la retribuzione annua lorda per i vincitori?. Entro quale data bisogna inviare la domanda tramite il portale?.? In Breve Scadenza invio domande tramite sportello digitale entro il 10 giugno 2026.. Retribuzione annua lorda prevista tra 22.000 e 23.000 euro con tredicesima.. Esami tecnici su hardware, reti LAN, sistemi Windows e Linux.. Verifiche su Legge 24190, privacy e D.lgs 2672000 per enti locali..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Fonte... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia: 3 posti fissi per informatici tra le categorie protette ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giustizia Minorile: 45 nuovi posti per categorie protette? Cosa scoprirai Come si accede ai posti senza partecipare al concorso pubblico? Chi gestisce concretamente la selezione dei candidati idonei? Quali... Ravenna assume: 4 nuovi posti fissi tra edilizia e sicurezzaIl Comune di Ravenna ha aperto le selezioni per inserire nuove figure professionali stabili all’interno dei propri uffici tecnici, offrendo...