Concorso Comune di Napoli | 43 assunzioni tra maestri e informatici come fare domanda

Il Comune di Napoli ha aperto un bando di concorso per l’assunzione di 43 persone a tempo indeterminato, di cui 41 come maestri e 2 come esperti informatici. Le candidature possono essere presentate dal 5 maggio al 4 giugno 2026 attraverso l’utilizzo dello SPID. La procedura riguarda quindi diverse figure professionali e si svolge in un arco di tempo di circa un anno.

Il Comune di Napoli assume 43 figure a tempo indeterminato: 41 maestri e 2 informatici. Domande dal 5 maggio al 4 giugno 2026 tramite SPID. Requisiti, prove e materie del concorso. Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 43 unità di personale a tempo pieno e indeterminato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Le figure ricercate, come riporta un articolo di Fanpage.it, sono due: 41 maestri e maestre per le scuole comunali dell’infanzia e 2 istruttori direttivi informatici. Le domande si possono presentare a partire dal 5 maggio e fino al 4 giugno 2026. La partecipazione al concorso avviene esclusivamente per via telematica, tramite apposita piattaforma online.🔗 Leggi su 2anews.it

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