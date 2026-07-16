il compromesso e i desideri degli elettori

Le democrazie liberali europee affrontano difficoltà politiche e istituzionali. Sono chiamate a decisioni importanti sul loro futuro, ma i canali di comunicazione con gli elettori non garantiscono un consenso sufficiente. La distanza tra istituzioni e cittadini si amplia, rendendo complesso il processo decisionale. Le difficoltà si manifestano nel mantenere un dialogo efficace e nel rispondere alle aspettative degli elettori.

Le tradizionali democrazie liberali europee vivono una condizione di sofferenza politico-istituzionale. Sono chiamate a prendere decisioni impegnative per il loro futuro ma i canali di comunicazione con i loro corpi elettorali non risultano funzionali a garantire il necessario consenso. Nel Regno Unito, un modello troppo maggioritario indebolisce la effettiva rappresentatività del Parlamento. In Francia, la “minorità” del suo potente presidente da tempo si riflette in termini di marcato dissenso sociale. In Spagna, la fragilità della maggioranza ha compromesso la coesione nazionale rispetto alle ataviche pressioni separatiste. In Germania, la “purezza” proporzionale costringe ancora a una coalizione paralizzante tra partiti inesorabilmente opposti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Why Politicians Stopped Compromising

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