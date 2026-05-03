Trump | il 62% degli elettori boccia la gestione economica

Secondo un nuovo sondaggio, il 62% degli elettori approva una valutazione negativa della gestione economica dell’attuale amministrazione. La crisi con l’Iran sta avendo ripercussioni sul budget delle famiglie americane, che devono affrontare costi più alti. Nel frattempo, il consenso tra gli elettori indipendenti nei confronti del presidente è diminuito significativamente rispetto alle rilevazioni precedenti.

? Cosa scoprirai Come influisce la crisi con l'Iran sul budget delle famiglie americane?. Perché il consenso degli indipendenti verso Trump è crollato così drasticamente?. Quali settori del paniere dei consumi alimentano il dissenso del 76%?. Come cambierà il controllo della Camera con questo spostamento di voti?.? In Breve Il 76% degli elettori boccia l'impatto del costo della vita sul budget familiare.. Solo il 23% degli intervistati approva la gestione del costo della vita.. Il 66% della popolazione critica le decisioni governative sulla crisi con l'Iran.. I democratici vantano un vantaggio di cinque punti per il controllo della Camera.. Il 62% degli elettori americani esprime disapprovazione nei confronti di Trump a sei mesi dalle elezioni di midterm, segnando il picco negativo registrato durante i suoi due mandati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump: il 62% degli elettori boccia la gestione economica Notizie correlate Leggi anche: Trump disapprovato dal 62% degli elettori: mai così tanti nei suoi due mandati Leggi anche: Trump nei sondaggi disapprovato dal 62% degli elettori: mai così tanti nei suoi due mandati Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Trump precipita ancora, Reuters/Ipsos lo inchioda al 34%; Gas russo, 2/3 degli italiani favorevoli al ritorno (61,8%), 35,1% contrario, 3,1% non sa, sondaggi di Termometro Politico; Il GOP espande i guadagni di Trump con gli elettori neri in vista delle elezioni di medio termine; Trump a picco dopo gli attacchi al Papa e alla NATO. Per il 71% degli americani è squilibrato – Il sondaggio. Trump, il 62% degli americani lo boccia: la guerra in Iran pesa come un macigno. Cosa dicono i sondaggiA sei mesi dalle elezioni di medio termine di novembre, il Partito Repubblicano si trova ad affrontare un clima politico in deterioramento, con gli americani ampiamente insoddisfatti della leadership ... corriereadriatico.it Sondaggio: 62% americani boccia TrumpA 6 mesi dalle elezioni di metà mandato il presidente Trump si trova in diffi- coltà nei sondaggi. Secondo il Washington Post-Abc-Ipsos, il 66% degli statunitensi non approva la sua gestione del confl ... rainews.it Trump: "Fatico a immaginare che la nuova proposta dell’Iran sia accettabile." Lo spazio decisionale del presidente Usa è limitato, così fonti vicine ai pasdaran. - facebook.com facebook Trump ko nei sondaggi, "il 62% degli americani lo boccia'" Mai così male dall'inizio del primo mandato. Il 66% non approva la gestione dell'Iran. Rilevazioni di Washington Post-Abc-Ipsos a sei mesi dal Midterm #ANSA x.com